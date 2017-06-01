01 июня 2017, 14:03Общество Елатонцев назначен директором спортивно-адаптивной школы В Пензе назначен директор ГБУ ДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

На этот пост глава областного минспорта Григорий Кабельский назначил Александра Елатонцева, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Александр Елатонцев работает в органах власти с 2009 года. В разное время не единожды был начальником департамента информационной политики и СМИ Пензенской области. Продолжительное время возглавлял управление внутренней политики правительства региона. 29 марта он покинул этот пост.

Сейчас управление внутренней возглавил Павел Маслов. Он приступил к своим обязанностям 1 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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