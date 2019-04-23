Пензенский человек-паук: мужчина спрыгнул с балкона второго этажа

Житель города прислал в редакцию ИА «Пенза-Пресс» запись с видеорегистратора, на которой неизвестный мужчина покидает квартиру на втором этаже дома весьма оригинальным способом: свешивается с балкона и совершает прыжок.

По словам пензенца, прыжок был запечатлен в седьмом часу вечера 22 апреля в Заводском районе. На кадрах видно, как мужчина выходит на балкон, перелезает через ограждение, после чего цепляется за него руками и свешивается вниз. Повисев немного, видимо, собираясь с духом, мужчина не слишком грациозно приземляется на асфальт, после чего отряхивается и уходит как ни в чем не бывало.

«В Заводском районе – своя атмосфера», - пошутил хозяин видеозаписи.

Чем было мотивировано странное поведение мужчины, неизвестно. Отметим, что покидать жилье таким необычным способом может быть опасно для жизни, просим не повторять «трюк» героя ролика., пишет ИА «Пенза-Пресс».