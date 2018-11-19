«Экспресс» запустил в Пензе денежный квест

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19 ноября 2018, 19:16Общество
«Экспресс» готов подарить самым находчивым и внимательным пензенцам 30 денежных призов. Чтобы принять участие в необычной акции (0+), достаточно следить за новостями телерадиокомпании на официальных страницах в социальных сетях.
В преддверии Нового года «Экспресс» спешит порадовать жителей областного центра необычными подарками. Для того чтобы их получить, нужно принять участие в специальной акции.
«В течение 30 дней в социальной сети ТРК «Экспресс» будут публиковаться подсказки, с помощью которых можно будет отыскать клад, а именно - 30 коробочек с купюрами, они спрятаны по всему городу», - рассказала корреспондент интернет-редакции ИА «Пенза-Пресс» Мария Сайганова.
Отличительная особенность заветной коробочки - логотип телерадиокомпании «Экспресс». Внутри каждой - денежная купюра. Тайники расположены в самых людных местах областного центра и задача кладоискателей - догадаться, где именно. С находкой нужно будет сфотографироваться.
«ТРК «Экспресс» активно увеличивает свое присутствие в самых популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наши страницы во «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и Instagram. Вас будут ждать самые интересные, оперативные новости, любимые программы, кадры со съемочных площадок, различные акции и конкурсы», - сказал директор интернет-проектов ИА «Пенза-Пресс» Станислав Левов.
Итоги квест-игры подведут за неделю до Нового года. Тот, кто обнаружит наибольшее количество денежных тайников, получит суперприз. Что это будет, организаторы держат в секрете.
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