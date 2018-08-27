«Экспресс» взяли «серебро» турнира «В кругу друзей»

«В кругу друзей». Так назывался турнир, по пляжному футболу, который прошел в минувшие выходные в Пензе. В нем приняли участие не профессиональные спортсмены, а сотрудники предприятий и учреждений региона.

Организатором товарищеских матчей выступила телерадиокомпания «Экспресс». Местом встречи стал спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» в Ахунах.

Первыми на поле вышли сотрудники ТРК «Экспресс» и «Альфа-банка». По итогам двух 20-минутных таймов представители телеканала одержали победу со счетом 8:4. Проигравшая команда после недолгого перерыва сразилась со сборной «Мегафон», но и в этом матче также уступила сопернику - счет 1:8. Финальная схватка «Экспресса» с «Мегафоном» завершилась не в пользу журналистов - 6:4.

По итогам турнира по пляжному футболу участники матчей получили памятные подарки и медали.