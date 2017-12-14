«Экспресс» вручил новогодний подарок многодетной семье

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14 декабря 2017, 13:33Общество
ТРК «Экспресс» присоединилась к традиции делать новогодние сюрпризы. Подарок от телерадиокомпании получила многодетная семья из Пензы.
В семье Фоминых – четверо детей, старшая дочь учится в выпускном классе, младшая станет школьницей в 2018 году.
Счастливому семейству сотрудники ТРК «Экспресс» вручили шесть билетов на новогоднее шоу «32/12, или Сон в зимнюю ночь» (0+), сувениры, а также сладости и мандарины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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