14 декабря 2017, 13:33Общество

«Экспресс» вручил новогодний подарок многодетной семье

ТРК «Экспресс» присоединилась к традиции делать новогодние сюрпризы. Подарок от телерадиокомпании получила многодетная семья из Пензы.

В семье Фоминых – четверо детей, старшая дочь учится в выпускном классе, младшая станет школьницей в 2018 году.

Счастливому семейству сотрудники ТРК «Экспресс» вручили шесть билетов на новогоднее шоу «32/12, или Сон в зимнюю ночь» (0+), сувениры, а также сладости и мандарины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Фото Ксении Козырь

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