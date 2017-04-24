24 апреля 2017, 19:41Общество «Экспресс» продолжает дарить подарки пензенцам Телеканал «Экспресс» награждает зрителей за внимательность, эрудицию и быструю реакцию. Смотрите с понедельника по пятницу «Утро на Экспрессе» (16+), собирайте подсказки и отгадывайте ребусы. Счастливчики третьей недели уже определились, а по итогам четвертой можете победить и вы!

За проявленную логику и внимательность телезрители «Экспресса» получат ценные призы. Главное условие конкурса - ежедневно смотреть программу «Утро на Экспрессе» с 6.00 до 9.00. В ней вы найдете зашифрованные подсказки, с помощью которых сможете отгадать тематический ребус.

В этот раз задание будет связано с сериалами, которые показывают на телеканале.



«На четвертой неделе мы отгадываем названия сериала, картинку из которого показываем. Естественно, картинка немного нами изменена, вместо нее смайлы с эмблемой СТС. Но для человека внимательного, для телезрителя канала СТС не составит труда угадать, что же это за сериалы мы загадали», - рассказал шеф-редактор программы «Утро на Экспрессе» Константин Коломиец.

Кстати, ценные призы, которые долгое время были в секрете, организаторы конкурса готовы показать. Среди них - туристическая палатка, походное кресло, складной стол с табуретами для семьи из четырех человек, а также сумка-холодильник и много других полезных подарков для активного отдыха.



«Для наших телезрителей, участников конкурса мы подготовили много призов. Они подойдут практически всем, кто любит проводить свои выходные спортивно и активно, а также тем, кто часто любит бывать с семьей на природе», - сказала PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.



Имена и фамилии счастливчиков, которые получат гарантированные подарки, опубликованы на сайтах телеканала «Экспресс» и информагентства «Пенза-Пресс».

Каждый понедельник организаторы конкурса определят пять победителей, которые сразятся за главный приз. Звонки этой недели, в связи с майскими праздниками, будут принимать не 1 мая, а 2 мая. Дозванивайтесь на радио «Экспресс» по телефону: 39-10-52.

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