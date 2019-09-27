«Экспресс» покажет видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»

С 1 октября телеканал «Экспресс» начнет показывать в своем эфире видеоверсии спектаклей-участников конкурса «Театральное Приволжье» (6+). Каждому из них присвоят номер от 1 до 28, - все это постановки студенческих и школьных театров из 13 регионов Поволжья. С ноября стартует голосование (0+). Правда, за своих земляков, театры «Кириллица» и «Арлекин», нельзя будет проголосовать, а вот увидеть спектакли и рассказать о них в соцсетях вполне возможно.

Насколько пензенский зритель ценит и уважает любительские театры с их самобытностью, можно было судить по толпе, которая собралась на спектакль «Записки юного врача» (16+). Это был не премьерный показ: впервые постановку показали в феврале 2019 года.

На первом ряду малого зала пензенского драматического театра - привычные дождевики. Дело в том, что во время спектакля практически не прекращается дождь. Авторы говорят, что за ним кроется идея изолированности отдельных населенных точек России.

О том, как за дождем выживают люди, зрителям рассказывают со сцены. Главная надежда - пробудить сострадание к одиноким человеческим трагедиям. Жизнь, в которой действуют герои, ни единожды называется тьмой и даже тьмой египетской. Это характеристики авторского текста Булгакова. Суеверия и горе пациентов глухи к словам главного героя - молодого врача.

То, что искусство способно разрушать границы и объединять, труппа доказала в реальности. «Кириллица» победила в региональном этапе конкурса «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший студенческий театр». Он проводится впервые. Итоги этого этапа главные действующие лица объявили на пресс-конференции. Выяснилось, что «Кириллица» уже во второй раз за 2019 год заявляет о себе на окружном уровне.

«Мы в 2019 году в июле попали на фестиваль «iВолга» в Самарской области и заняли там первое место со спектаклем «Шинель» (12+), - рассказал режиссер театра «Кириллица» Константин Бутин.

Победителями в номинации «Лучший школьный театр» стал «Арлекин» из Заречного. Свой спектакль «Проданный смех» (12+) они тоже скоро покажут на малой сцене областного драматического театра.

«Мы говорим о серьезных вещах, о том, что не все можно купить, не все продается и что деньги, на самом деле, не являются такой ценностью, как нам кажется, но говорим об этом не нудным и унылым языком», - сказала художественный руководитель театральной студии «Арлекин» Наталья Кучишкина.

С ноября на очередном этапе «Театрального Приволжья» стартует интернет и SMS- голосование. Пензенцы смогут отдать предпочтение любому театру кроме «Кириллицы» и «Арлекина». По правилам, нельзя голосовать за труппы из своего региона. Но поддержать своих участников, рассказать в соцсетях об их постановках, можно с помощью хештегов с названиями этих трупп, #театрпенза и #театральноеприволжье.

«28 победителей по двум номинациям, и практически каждый день на 21-й кнопке будут транслироваться спектакли. Самым интересным и захватывающим, наверное, будет голосование», - рассказал председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

В эфире телерадиокомпании «Экспресс» постановки начнут показывать с 1 октября. Увидеть видеоверсии всех постановок можно на официальном сайте фестиваля «Театральное Приволжье». Церемония награждения победителей состоится в декабре. Лучшие любительские постановки Приволжского федерального округа получат по 200, 140 и 100 тысяч рублей.

Вне зависимости от того, выйдет ли «Театральное Приволжье» за рамки Года театра, в Пензенской области фестиваль планируют сделать традиционным и проводить ежегодно.