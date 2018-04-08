«Экспресс» покажет короткометражки победителей KinnoFest

Телеканал «Экспресс» покажет в своем эфире короткометражные фильмы победителей седьмого фестиваля KinnoFest (16+), который недавно завершился в Пензе. Прошедший форум - это составная часть более масштабной региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «Тысячелистник». Организаторы подчеркивают, главные задачи кинофеста - не только раскрыть творческие способности, но и вовлечь в науку.

Материал для практики и обучения - передовые технологии. Для большинства людей принцип работы 3D-принтера, виртуальная реальность, блокчейн - загадочные понятия, о которых они мимоходом слышали в интернете. На этот раз в названии KinnoFest зашифровали сочетание букв inno, то есть - инновации. Шесть команд, своего рода творческих студий, пытались рассказать о технологиях четвертой промышленной революции понятно и образно в своих короткометражных фильмах.



Они за 48 часов придумали, спродюссировали, сняли, смонтировали и все это показали. Научпоп вообще очень востребован во всем мире, и, я думаю, что работы молодых кинематографистов, не побоюсь этого слова , будут интересны пензенскому зрителю», - отметил Член жюри фестиваля Павел Прохоренков.

KinnoFest прошел в седьмой раз. В этом году в Пензу съехались команды молодых людей не старше 20 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Ижевска. Одной из площадок для съемок впервые стала конференция разработчиков программного обеспечения SECON'2018. Организаторы рассчитывают, в памяти участников фестиваля Пенза осталась городом инноваций.



«И, конечно, нам было интересно понять, как ребята погружаются. И самое главное, поскольку у нас участники с самых разных концов страны от Ижевска и до Астрахани, - это по большому счету популяризация нашей области и города», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

О том, насколько участники прониклись идеями прогресса, показательно говорит работа победителей - московской студии «Art subject» . Их короткометражный фильм «ФУГА» рассказывает о мальчике, который мечтает о космосе и с помощью 3D-принтера рассчитывает помочь совершить технологический прорыв в его освоении. Знак того, что участников заметили, - ответная реакция телевидения. Работы победителей телерадиокомпания «Экспресс» покажет в своем эфире.