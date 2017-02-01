01 февраля 2017, 15:37Происшествия Эксперты устанавливают причину пожара на ул. Революционной В Пензе на улице Революционной около 9.00 случился пожар, загорелось двухэтажное здание.

В первый день февраля клубы черного дыма заволокли небо над центральной частью Пензы. Около 9.00 на улице Революционной произошел пожар. Возгорание случилось в двухэтажном нежилом здании. Пламя охватило крышу и верхний этаж.



«По прибытию к месту вызова горела кровля по всей площади - 300 квадратных метров. На пожаре работали шесть единиц техники, 25 человек личного состава. На данный момент пожар ликвидирован, ведется разборка конструкции», - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Козлов.



Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Чтобы огонь не перешел на нижний этаж, сотрудникам МЧС пришлось разобрать часть кровли.



Опасения, в первую очередь, возникли у автолюбителей. Рядом со зданием, где произошло возгорание, находятся мастерские.

При пожаре на улице Революционной никто не пострадал. По словам очевидцев, помещения на верхнем этаже здания пустуют уже несколько лет.

Один из свидетелей ЧП рассказал, что на первом этаже здания помещение арендует парикмахер, но работает там не каждый день.

По факту возгорания эксперты МЧС проводят проверку, по результатам которой будет установлена причина происшествия.

Происшествия

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