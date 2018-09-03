Эксперты составят список нуждающихся в ремонте пензенских исторических зданий

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03 сентября 2018, 16:38Культура
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 3 сентября на оперативном совещании в правительстве поручил включить в программу реконструкции исторические здания.
Как сообщает пресс-центр регионального правительства, речь идет о домах, относящихся к историко-культурному наследию, в которых проживают люди.
«Нам нужно принять на 2019 год областную программу ремонта исторических домов, которые имеют архитектурную и историческую ценность. Это касается как Пензы, так и районов области. Перечень домов, которые должны войти в эту программу, нужно подготовить до конца сентября», - сказал он.
Контроль за выполнением поручения губернатор возложил на главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе и председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергея Муштакова-Лентовского.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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