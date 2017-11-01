01 ноября 2017, 16:02Общество Эксперты рассчитали индекс финансового оптимизма пензенцев. ИНФОГРАФИКА Финансовый университет при правительстве России рассчитал индекс потребительских настроений за октябрь. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» проанализировали, насколько оптимистичны жители регионов Приволжского федерального округа.

По итогам месяца, индекс финансовых настроений жителей Пензенской области составил 2,7 пункта. Это ниже среднего значения по округу на 0,2, но выше среднероссийского показателя (2,5).

Самыми оптимистичными в ПФО стали оренбуржцы (4,6), жители Татарстана (3,8) и Чувашии (3,8). Меньше всего верят в светлое финансовое будущее нижегородцы (1,7).

В целом по стране самый высокий показатель позитива – у жителей Амурской области (7,9), а в Республике Коми значение индекса в октябре опустилось ниже нуля (-0,9).

«Короткий» индекс Финансового университета показывает ожидания россиян по росту реальных зарплат.

На основании полученных результатов Финансовый университет обновил прогноз развития российской экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По мнению экспертов, рост реальных зарплат в России в ближайшие месяцы продолжится и есть вероятность, что эта тенденция продлится до весны 2020 года.

«В ближайшие месяцы мы увидим некоторый рост потребительских цен. Однако в более длительной перспективе инфляция будет незначительной и удержится около отметок в 3-4% в годовом исчислении. По нашему мнению, низкой инфляции можно ожидать на протяжении 2018-2019 годов», - отмечают специалисты.

Общество

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