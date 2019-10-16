Эксперты проверили готовящийся к сдаче детсад в Неверкино

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17 октября 2019, 17:37Общество
Сотрудники Госжилстройтехинспекции проверили детсад, возведенный в селе Неверкино Пензенской области. Здание, которое примет 100 детей, готовится к введению в эксплуатацию.
«Дошкольное учреждение оснащено двумя групповыми ячейками для ясельных групп и тремя группами для детей среднего возраста. Также детский сад оснащен медицинским блоком, пищеблоком, залом для музыкальных и спортивных занятий. По результатам проверки нарушений не выявлено. Напоминаем, что на территории г. Пензы и Пензенской области под государственным строительным надзором Управления осуществляется строительство 11 дошкольных учреждений», - отмечается в официально аккаунте учреждения в Instagram.
Сотрудники ведомства разместили фото, сделанные во время проверки.
Напомним, строительство детсадов в регионе проходит в рамках реализации нацпроекта «Демография», который создан по поручению президента РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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