Эксперты посетили загородные лагеря

Представители пензенского министерства образования, а также законодатели посетили места массового отдыха школьников. Специалисты побывали в двух загородных детских оздоровительных лагерях - в "Ласточке" и "Солнечной долине".

На территории загородного оздоровительного лагеря "Ласточка" открылся веревочный парк. Для активных игр территорию лагеря разделили - младшие проходят квест в одном месте, старшие - в другом.

За состязаниями на командное сплочение наблюдают представители регионального министерства образования и законодатели. Их задача - оценить уровень культурно-досуговой деятельности детей.

«Мы смотрим организацию безопасного нахождения детей в лагере, как организован питьевой режим, условия проживания», - рассказала Елена Варламова, главный специалист - эксперт Министерства образования Пензенской области.

На территории одного из самых старых лагерей, «Ласточки», за состоянием инфраструктуры тщательно следят. Четыре спальных корпуса, клуб, столовая и медпункт. Несмотря на то, что площадь лагеря небольшая, места для отдыха и игр хватает всем.

Следят в лагере пристально не только за безопасностью детей, но и за тем, чтобы каждый ребенок был сыт и здоров. Кормят ребят пять раз в день. Причем специалисты составляют меню таким образом, чтобы наибольшее количество калорий, около 35%, дети получили в обед.

«В рацион питания входит сбалансированное питание. За этим следят наши врачи. Мы составляем его. На завтрак у нас обязательно - молочные продукты, т.е. каши, лапша, сыры, масла, омлеты. Даже может завтрак состоять из двух блюд», - отмечает Елена Танцерева, директор загородного детского оздоровительного лагеря "Ласточка".

По соседству, на территории загородного детского оздоровительного лагеря "Солнечная долина", проходит тематическая военно-патриотическая смена. Она стала одной из самых популярных - на отдых сюда приехали 495 детей. Причем программа разработана таким образом, что ежедневно к ребятам приезжают интересные гости.

В концерте активно принимают участие и дети. Ребята подпевают, танцуют и всегда готовы поддержать тех, кто выступает на сцене. Несмотря на то, что традиционно военная тематика интересует больше юношей, в лагере все же больше девочек.

До конца лета специалисты намерены посетить все загородные детские оздоровительные лагеря. В этом сезоне их 18.