Эксперты попробуют пензенские колбасу и хлеб на вкус

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26 января 2017, 14:33Общество
В Пензенской области эксперты тестируют продукцию местных производителей.
«Вся продукция местная, которая уже известна потребителям региона. Задача экспертов комиссии – оценить представленную продукцию по вкусовым характеристикам, внешнему виду, запаху, цвету, форме», – пояснила председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.
По данным регионального минсельхоза, тестирования проходят полуфабрикаты, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощные консервы, продукция отрасли пчеловодства.
По словам начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нины Богач, затем определят лучших и наградят в рамках областного семинарного мероприятия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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