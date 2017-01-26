26 января 2017, 14:33Общество Эксперты попробуют пензенские колбасу и хлеб на вкус В Пензенской области эксперты тестируют продукцию местных производителей.

«Вся продукция местная, которая уже известна потребителям региона. Задача экспертов комиссии – оценить представленную продукцию по вкусовым характеристикам, внешнему виду, запаху, цвету, форме», – пояснила председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

По данным регионального минсельхоза, тестирования проходят полуфабрикаты, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощные консервы, продукция отрасли пчеловодства.

По словам начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нины Богач, затем определят лучших и наградят в рамках областного семинарного мероприятия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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