12 октября 2017, 10:39Общество Эксперты озвучили прогноз по курсу доллара Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно.

До конца года курс останется на уровне 58 рублей за доллар. Таковы прогнозы аналитиков, пишет газета «Известия».

В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%, считают они. Напомним, от уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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