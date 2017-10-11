Эксперты озвучили прогноз по курсу доллара

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12 октября 2017, 10:39Общество
Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно.
До конца года курс останется на уровне 58 рублей за доллар. Таковы прогнозы аналитиков, пишет газета «Известия».
В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%, считают они. Напомним, от уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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