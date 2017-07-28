30 июля 2017, 12:49Общество Эксперты ОНФ проверили уровень оказания медпомощи в больнице Н. Ломова Эксперты региональной общественной палаты и пензенского штаба общероссийского народного фронта посетили Нижний Ломов с инспекцией. В рамках проекта «Народная оценка качества» специалисты проверили уровень оказания медицинских услуг в Нижнеломовской межрайонной поликлинике.

В нижнеломовской поликлинике гостей из общероссийского народного фронта не ждали. Но в итоге не хотели отпускать. Люди уже не знают, кому жаловаться: попасть на прием к терапевту здесь непросто, а к узкому специалисту практически невозможно.

Даже если попасть к врачу удалось, есть шанс, что придется побегать за своей медицинской картой. Одно радует, признается Александр Корнаухов, - в больнице есть лифт. Пенсионеру не так тяжело перемещаться между этажами.

«Записался, все как положено: имя, отчество, село Вирга. Сюда приехал, очереди дождался, говорят: «Твоей карточки нет». Пошел за карточкой в регистратуру. Потом иду, спрашиваю, чего же вы меня гоняете?» - рассказал житель села Вирга Нижнеломовского района Александр Корнаухов.

Сервис в поликлинике хромает, по словам посетителей, медперсонал не отличается доброжелательностью. Однако благодарных пациентов здесь не мало. Например, гостья из Курска получила помощь оперативно.

«У меня три дня температура 39. Занималась самолечением. Вот сегодня я в восемь утра сюда приехала. В течение трех часов мне поставили диагноз. Меня направляют в стационар. Поэтому не все так плохо», - рассказала жительница Курска Лидия Фифилова.

Независимую оценку качества услуг в поликлинике проводят с помощью анонимного анкетирования. Однако, по словам экспертов ОНФ, эта система оказалась неэффективной — анкеты часто заполняют заинтересованные лица. Народная оценка качества призвана показать реальное положение дел в организациях социальной сферы. На сайте narocenka.ru любой желающий может оставить отзыв. Все случаи расхождения мнений проверят активисты Общероссийского народного фронта.

«Люди говорят об этом довольно охотно, потому что здравоохранение — одно из ключевых направлений в жизнедеятельности любого человека. В тот же момент высказывают какие-то свои предложения по оптимизации работы. Эти люди не имеют никакого отношения к медицине, но иногда говорят вещи очень правильные, с которыми нельзя не согласиться», - сказал член пензенского регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Игорь Леонтьев.

Все проблемы руководству хорошо известны, главный врач ведет прием пациентов дважды в неделю. Поликлиника межрайонная, поток посетителей здесь очень большой. Врачи признаются, что делают все, чтобы повысить качество обслуживания. Однако многих специалистов в поликлинике практически нет, поэтому и попасть к ним на прием довольно сложно.

«Если эндокринолога нет, то раз в неделю, раз в две недели приезжает, прием этих пациентов ведем. Если какая-то срочность, то есть его доктор видит, мы записываем в областное учреждение. У нас всех принимают», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Инна Комкова.

Дополнительные дни приема специалистов здесь, как и по всему региону, организованы по субботам. Для многих жителей района это единственный шанс в короткий срок попасть на консультацию эндокриноглога или невролога. Записаться на прием можно на сайте Penzadoctor или в самой поликлинике.

Общество

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