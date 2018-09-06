Эксперты назвали самые позитивные события августа в Пензенской области

Пензенская область вошла в группу регионов с высокой устойчивостью в августовском рейтинге фонда «Петербургская политика».

По данным аналитиков, рейтинг Пензенской области остался на том же уровне, что и в июле, составив 7,8.

В числе позитивных событий, произошедших в регионе, эксперты «Петербургской политики» назвали:

— открытие первой в области свиноводческой площадки нового формата с повышенными мерами биобезопасности,

— обсуждение губернатором Иваном Белозерцевым с «Внешэкономбанком» возможности участия в проекте создания федеральной сети оптово-распределительных центров,

— рост на три пункта позиции в рейтинге командных игровых видов спорта фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс»,

Одним из негативных событий стало начало судебного процесса по уголовному делу о мошенничестве, фигурантами которого, в частности, являются бывший вице-губернатор Валерий Савин, замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина.