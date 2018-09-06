Эксперты назвали самые позитивные события августа в Пензенской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 сентября 2018, 12:36Бизнесновости
Пензенская область вошла в группу регионов с высокой устойчивостью в августовском рейтинге фонда «Петербургская политика».
По данным аналитиков, рейтинг Пензенской области остался на том же уровне, что и в июле, составив 7,8.
В числе позитивных событий, произошедших в регионе, эксперты «Петербургской политики» назвали:
— открытие первой в области свиноводческой площадки нового формата с повышенными мерами биобезопасности,
— обсуждение губернатором Иваном Белозерцевым с «Внешэкономбанком» возможности участия в проекте создания федеральной сети оптово-распределительных центров,
— рост на три пункта позиции в рейтинге командных игровых видов спорта фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс»,
Одним из негативных событий стало начало судебного процесса по уголовному делу о мошенничестве, фигурантами которого, в частности, являются бывший вице-губернатор Валерий Савин, замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина.
06 сентября 2018, 17:59Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов
06 сентября 2018, 17:38Лидин поздравил пензенцев с призовым местом на фестивале дворового спорта
06 сентября 2018, 17:37В Пензе обсудили вопросы подготовки мусульманских священнослужителей
06 сентября 2018, 17:06Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби
06 сентября 2018, 16:36У пензенцев осталось два дня для подачи заявки в «Яндекс.Лицей»
06 сентября 2018, 16:04В Терновке злоумышленники покусились на очистные сооружения
06 сентября 2018, 15:34В Пензе коллектив из гимназии №42 победил на конкурсе «Юные таланты России»
06 сентября 2018, 15:07Пензенцев приглашают на диагностику онкозаболеваний