Эксперт ОНФ поздравил виновников свалки под Пензой с Годом свиньи

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19 декабря 2018, 19:23Общество
На окраинах Пензы стало на две несанкционированных свалки больше. В этом пришлось убедиться волонтерам Общероссийского народного фронта, которые получили от сознательных граждан несколько фотографий. На снимках запечатлено, как недалеко от трассы самосвал сбрасывает опилки, похожие на отходы мебельного производства. Теперь задача активистов - выявить тех, кто решил сэкономить на утилизации.
Большая куча, утрамбованная гусеничным трактором - это опилки, скорее всего, получаемые на мебельном производстве. На несанкционированной свалке - несколько десятков кубометров отходов, лежащих под открытым небом. Судя по количеству, неизвестные взяли за привычку сбрасывать туда небезопасный мусор.
«Естественно, в производстве мебели есть шлаки, например, от ДВП и ДСП. Явно это не малое производство, поэтому нужно поставить это на контроль», - сказал государственный инспектор управления Росприроднадзора по Пензенской области Алексей Верещагин.
«Поступила оперативная информация, спасибо за это гражданам. Будем делать запрос в ГИБДД, в первую очередь, потому что здесь федеральная трасса, есть камера видеонаблюдения, они выяснят, что за машина сбрасывает мусор», - прокомментировал глава исполкома регионального отделения ОНФ Сергей Мельников.
Запрашивать информацию нужно будет не только по этой свалке. Пройдя по оставленным грузовиком следам, представители Росприроднадзора и ОНФ вышли на территорию очистных сооружений. На крыше здания - новые рулоны с утеплителем, а недалеко от охраняемой зоны, на пустыре, разбросаны старые куски стекловаты. Рядом - замершие канализационные стоки. Кто оставил там промышленный и биологический мусор, тоже предстоит выяснять.
«Хочется поздравить этих людей с наступающим Годом свиньи, наверно, он им особенно близок. Надеемся, что у них все-таки взыграет совесть. Со своей стороны обязательно разберемся, потому что есть оперативные разработки о том, какие машины сюда подъезжают, и, соответственно, будем ходатайствовать о привлечении их к ответственности», - сказал эксперт регионального отделения ОНФ Вадим Матюшин.
Выявленные объекты сброса попадут на так называемую «карту свалок» - это один из проектов Общероссийского народного фронта, цель которого - помогать контролирующим органам в выявлении нарушений экологического законодательства.
Чего удалось добиться в ситуации со свалкой опилок, стекловаты и канализации, можно будет говорить не раньше, чем через месяц.
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