Экс-жена обвинила сердобчанина в изнасиловании, чтобы упечь в тюрьму

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21 сентября 2018, 10:32Криминал
В Сердобском районе Пензенской области на 40-летнюю женщину завели уголовное дело по факту ложного доноса, соединенного с обвинением человека в тяжком преступлении.
Жительница села Пригородное Сердобского района написала на своего бывшего мужа заявление об изнасиловании. Во время проведения доследственной проверки она призналась, что оговорила мужчину.
Выяснилось, что женщина с двумя детьми после развода вынуждена жить с экс-супругом в его доме. Свой поступок она объяснила тем, что устала от постоянных пьянок мужчины, по ее словам, он ведет себя агрессивно и устраивает скандалы. Чтобы избавиться от него, сельчанка решила отправить его в тюрьму, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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