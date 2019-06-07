Экс-заместитель министра промышленности признал вину в зале суда

В суде начали рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы минпрома Пензенской области Алексея Антипова. Напомним, он был задержан в октябре 2018 года, после того как получил деньги в качестве незаконного вознаграждения от представителя компании-перевозчика. С тех пор чиновник находился под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении бывшего замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова теперь рассматривает Ленинский районный суд. Первое заседание прошло быстро. Журналистам разрешили проведение видеосъемки. Главная новость - Алексей Антипов признал свою вину в мошенничестве и получении взятки.

Расследование уголовного дела было завершено в середине мая. По данным следствия, Алексей Антипов ежемесячно, с октября 2017 года по октябрь 2018-го, получал денежные средства от предпринимателя. Дело в том, что экс-министр также являлся заместителем председателя комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок. За «финансовую поддержку» чиновник предоставлял бизнесмену служебную информацию об условиях конкурса, а также вносил ложные сведения в документы и заключения договоров на пассажирские перевозки.

«Ему предложили за взятку внести в заявке заведомо ложные сведения по характеристике транспортных средств, в максимальном сроке эксплуатации средств и обеспечить победу предпринимателя в данном конкурсе», - прокомментировал помощник прокурора Ленинского районного суда Пензы Иван Майоров.

Общая сумма ежемесячных выплат составила почти 350 тысяч рублей. Последний раз нелегально деньги, в размере 100 тысяч рублей, Алексей Антипов получил 31 октября 2018 года. В итоге предприниматель выиграл конкурс. А сразу после передачи денежных средств заместителя министра задержали правоохранители. Чиновнику предъявили обвинение по двум статьям «Мошенничество» и «Получение взятки». В ходе судебного заседания подозреваемый в содеянном сознался.

Зато свое отношение к обвинению высказал адвокат подсудимого. По его мнению, необходимо изменить статью обвинения «Получение взятки» на статью «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

«У Антипова не было никаких полномочий, учитывая то, что он лишь один из членов конкурсной комиссии, он не мог единолично повлиять на итоги конкурса, в связи с чем в его действиях присутствует состав преступления, предусмотренный статьей 159 и 327 УК РФ», - сказал адвокат подозреваемого Александр Федулов.

Этот вопрос рассмотрят уже на следующем заседании. Его назначили на 19 июня. Тогда же проведут допрос свидетелей.