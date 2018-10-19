Экс-супруги из Пензы погрязли в судебных тяжбах

Любовь прошла, имущество осталось. Житель Пензы после развода с супругой старается добиться справедливого раздела совместно нажитого имущества. Главные пункты в списке - квартира и бизнес, который он и она начинали вместе. Сейчас в их ситуации разбирается суд.

Андрей Жданов - частый гость в Октябрьском районном суде. Летом этого года он подал иск о разделе совместно нажитого с бывшей женой имущества. Будучи в браке, они вместе купили квартиру в ипотеку. После развода большая часть жилплощади осталась за экс-супругой. Позицию ответчицы в суде защищает адвокат. Основной аргумент - истец и ответчик жилье уже давно поделили, и это подтверждает соответствующая бумага.

«В этом договоре стороны разделили квартиру, указав, что 9/10 долей находится у Блинковой и 1/10 у Жданова. В связи с этим я считаю невозможным рассмотреть данное судебное заседание и рассмотреть этот вопрос без участия представителя Сбербанка», - отметил адвокат.

Андрей Жданов с этим не спорит, но объясняет причину такого шага - возможность получения налогового вычета с платежей по ипотеке. Ведь разводиться тогда никто не собирался.

Но даже доставшейся истцу долей квартиры он не владеет уже полгода. Последний раз приехав в новостройку, он не смог открыть своими ключами дверь.

Кроме квартиры, Андрей настаивает на разделе бизнеса - еще будучи супругами, они вместе наладили производство женских сумок. Причем, по словам наемных работников, организационные функции были на плечах мужа.

«На моих глазах все было. Он очень много времени этому уделял, на нем было все, там практически и ночевал, и дневал. Она придумывала модели, что-то отшивала, а вот вся организация была на нем», - рассказала бывший работник цеха по производству сумок Анастасия Московкина.

На одном из последних заседаний суд удовлетворил ходатайство истца об аресте производственного оборудования. Несмотря на объяснения, - что на нем и дальше можно будет работать, а это всего лишь обеспечительные меры, - бывшая супруга стала препятствовать работе судебного пристава.

Но пока ехали полицейские, ответчица согласилась открыть арендуемые помещения. Обозначенные в исполнительном листе станки описаны. Теперь их нельзя вывозить за пределы бизнес-инкубатора. Если ответчик попытается это сделать, ему будет грозить уголовная ответственность. Как распределится имущество между бывшими супругами, решит суд.