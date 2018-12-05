Экс-солист Amatory приедет в Пензу на религиозный фестиваль

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05 декабря 2018, 17:08Культура
23 декабря в Доме молодежи в Пензе пройдет фестиваль молодежи «Православная Сура» (16+).
В этот день будут работать дискуссионные и практические площадки, встречи с известными людьми, в том числе Игорем Капрановым – бывшим солистом рок-группы Amatory. Студенты «Квартала Луи» готовят для всех участников выездное кафе, сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Фестиваль состоится по адресу: город Пенза, ул. Кирова, 51, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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