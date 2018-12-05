Экс-солист Amatory приедет в Пензу на религиозный фестиваль

В этот день будут работать дискуссионные и практические площадки, встречи с известными людьми, в том числе Игорем Капрановым – бывшим солистом рок-группы Amatory. Студенты «Квартала Луи» готовят для всех участников выездное кафе, сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Фестиваль состоится по адресу: город Пенза, ул. Кирова, 51, пишет ИА «Пенза-Пресс».