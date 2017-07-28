28 июля 2017, 20:04Общество Экс-ректор ПензГТУ Василий Моисеев получил 5 лет Работники одного из ведущих пензенских вузов получили срок. В Октябрьском районном суде вынесли приговор по делу бывшего ректора ПензГТУ Василия Моисеева. Вместе с ним обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было предъявлено еще семи бывшим сотрудникам учебного заведения.

На скамье подсудимых - преподавательский и административный состав Пензенского государственного технологического университета вместе с бывшим ректором Василем Моисеевым. Все они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, бывший руководитель вуза стал автором схемы, согласно которой студенты ПензГТУ покупали готовые дипломные, контрольные и курсовые работы. Их созданием занимались преподаватели, которые получали вознаграждение, а студенты могли не тратить время учебу.

Также Моисеев обвиняется в растрате денег. За счет вуза он приобрел лекарств на сумму более 560 тысяч рублей, а также потратил 50 тысяч на санаторно-курортные поездки.

«По совокупности указанных преступлений, на основании части 3 и 4 статьи 169 УК назначить наказание Моисееву Василию Борисовичу путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний в виде пяти лет лишения свободы с лишением в соответствии с частью 3 статьи 47 УК права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на срок три года», - сообщил судья Октябрьского районного суда Пензы Сергей Прошкин.

Вместе с тем, суд счел возможным не лишать Василия Моисеева государственных наград и званий. Напомним, что год назад в ходе обыска у Василия Моисеева были обнаружены 7 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 35 тысяч евро, а также драгоценные металлы, в том числе - не менее 60 килограммов изделий из серебра.

«Наш суд самый справедливый», - прокомментировал приговор суда подсудимый Василий Моисеев.

Остальных фигурантов уголовного дела осудили условно на срок от полутора до двух лет. Также они лишены права заниматься педагогической деятельностью и работать на госслужбе. При этом три человека были полностью освобождены от наказания со снятием судимости, так как они попали под амнистию.

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