Экс-начальник пензенской администрации может сесть за взятку

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10 июля 2019, 17:06Криминал
Бывшего начальника отдела управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы обвиняют во взятничестве.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с сентября по декабрь 2018 года учредитель организации, которая занимается мебелью, несколько раз просил мэрию о разрешении на ввод в эксплуатацию склада, который находится в Пензе. Его заявление отзывали из-за обнаруженных недостатков.
По версии следствия, в конце декабря начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы и главный специалист отдела при осмотре объекта снова выявили незначительное несоответствие проектной документации в связи с чем отложили решение о вводе в эксплуатацию.
26 декабря начальник отдела строительства встретился с юристом, который представлял интересы мебельной фирмы, и потребовал, чтобы предприниматель изготовил письменный стол и тумбу. Тот согласился. 27 декабря компания получила разрешение.
«В феврале 2019 года взятка в виде офисной мебели стоимостью чуть более 8000 рублей передана начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы», - добавили в пресс-службе.
Во время следствия экс-чиновник не признал свою вину. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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