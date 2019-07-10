Экс-начальник пензенской администрации может сесть за взятку

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с сентября по декабрь 2018 года учредитель организации, которая занимается мебелью, несколько раз просил мэрию о разрешении на ввод в эксплуатацию склада, который находится в Пензе. Его заявление отзывали из-за обнаруженных недостатков.

По версии следствия, в конце декабря начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы и главный специалист отдела при осмотре объекта снова выявили незначительное несоответствие проектной документации в связи с чем отложили решение о вводе в эксплуатацию.

26 декабря начальник отдела строительства встретился с юристом, который представлял интересы мебельной фирмы, и потребовал, чтобы предприниматель изготовил письменный стол и тумбу. Тот согласился. 27 декабря компания получила разрешение.

«В феврале 2019 года взятка в виде офисной мебели стоимостью чуть более 8000 рублей передана начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы», - добавили в пресс-службе.

Во время следствия экс-чиновник не признал свою вину. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».