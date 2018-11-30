Экс-начальник пензенского управления ЖКХ заплатит штраф

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30 ноября 2018, 15:34Общество
В Пензе оштрафовали бывшего начальника городского управления ЖКХ Вадима Муравлева.
Во время проверки из-за обращения пензенца прокуратура Октябрьского района направила в адрес администрации города требование о предоставлении информации. Это должен был сделать Вадим Муравлев. Однако к указанному сроку документ на проверку так и не поступил.
В результате за умышленное невыполнение требований прокурора в отношении чиновника возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф - две тысячи рублей.
Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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