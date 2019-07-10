Экс-мэра Пензы Александра Калашникова поздравили с юбилеем

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10 июля 2019, 14:03Общество
Сотрудники администрации 10 июля поздравили с 70-летием экс-мэра, председателя общественного совета по вопросам ЖКХ и федерации футбола Александра Калашникова.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, юбилей Александр Серафимович отметил 8 июля. Ему вручили поздравительный адрес от имени главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и главы города Николая Тактарова.
«Вы по праву занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его Почетного гражданина. За двенадцать лет на посту главы администрации Пензы Вы внесли огромный вклад в последовательное становление и развитие нашего города - появились современные жилые кварталы, социально-культурные объекты. Ваша жизнь и самоотверженная любовь к Пензе - достойный пример для всех нас», – говорится в тексте поздравления.
Имениннику подарили цветы и сувенир, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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