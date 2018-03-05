Экс-мэра города Белинского осудили за мошенничество

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, чиновник представил комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа поддельные документы, в которых указывалось, что в 2003-2005 годах он проходил срочную военную службу. Этот период включили в его стаж и сделали надбавку к окладу за выслугу лет.

С 10 июля 2015-го по 2 февраля 2017 года экс-мэр незаконно получил более 13,5 тысячи рублей, после чего перевелся в районную администрацию.

Его приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на один год. Ущерб Василий Горшков возместил в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».