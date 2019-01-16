Экс-мэр Пензы Юрий Кривов получил назначение в Росатом

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16 января 2019, 13:33Общество
Бывший мэр Пензы Юрий Кривов стал сотрудником топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ».
Как сообщает газета «Наш город», Юрий Кривов назначен руководителем проекта по созданию среды социального согласия.
«В своей работе он будет непосредственно подчиняться директору программы по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадию Лисавкину», - сообщили изданию в приемной генерального директора АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина.
Ранее стало известно о том, что Юрий Кривов покинул пост вице-губернатора Севастополя по личным обстоятельствам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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