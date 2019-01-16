Экс-мэр Пензы Юрий Кривов получил назначение в Росатом

Как сообщает газета «Наш город», Юрий Кривов назначен руководителем проекта по созданию среды социального согласия.

«В своей работе он будет непосредственно подчиняться директору программы по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадию Лисавкину», - сообщили изданию в приемной генерального директора АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина.

Ранее стало известно о том, что Юрий Кривов покинул пост вице-губернатора Севастополя по личным обстоятельствам, пишет ИА «Пенза-Пресс».