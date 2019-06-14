Экс-главврач пензенского онкодиспансера проведет 5 лет за решеткой

Установлено, что с декабря 2016-го по апрель 2018 года главврач брал деньги за обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов. Общая сумма взяток превысила 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате Виталия Серебрякова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан заплатить штраф – 11 млн рублей. Кроме того, на три года его лишили права занимать должности в учреждениях и организациях в системе органов здравоохранения.

Приговор вынесли 14 июня, в законную силу он не вступил.

Напомним, суд над бывшим главврачом онкологичесокго диспансера начался 17 апреля. Заседание проходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовал сам подсудимый, пишет ИА «Пенза-Пресс».