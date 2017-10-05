Экс-главу администрации Городищенского района обвиняют в превышении полномочий

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05 октября 2017, 17:31Общество
Региональное управление Следственного комитета России предъявило обвинение в превышении должностных полномочий бывшему главе администрации Городищенского района Пензенской области.
По версии следствия, с 2013 по 2014 год Геннадий Березин давал незаконные указания своим подчиненным и работникам администрации Сурска. В городе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья заключали контракты с коммерческими строительными организациями на приобретение за счет бюджета жилых помещений в строящихся домах по завышенной стоимости квадратного метра. При этом условия аукциона и предмет муниципального контракта были определены изначально под единственного поставщика.
Следователи нашли и другие нарушения.
«По указанию обвиняемого, администрацией Сурска были приняты жилые помещения в многоквартирных домах с нарушениями требований Положения о признании помещения жилым», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.
Следствие продолжается. Сейчас Геннадий Березин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он покинул пост главы администрации Городищенского района в сентябре 2017 года в связи с истечением срока контракта.
Напомним, что о проблеме с жильем для переселенцев из ветхих и аварийных домов в Сурске стало известно после серии публикаций информагентства «Пенза-Пресс» и репортажей телеканала «Экспресс».
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