05 октября 2017, 17:31Общество Экс-главу администрации Городищенского района обвиняют в превышении полномочий Региональное управление Следственного комитета России предъявило обвинение в превышении должностных полномочий бывшему главе администрации Городищенского района Пензенской области.

По версии следствия, с 2013 по 2014 год Геннадий Березин давал незаконные указания своим подчиненным и работникам администрации Сурска. В городе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья заключали контракты с коммерческими строительными организациями на приобретение за счет бюджета жилых помещений в строящихся домах по завышенной стоимости квадратного метра. При этом условия аукциона и предмет муниципального контракта были определены изначально под единственного поставщика.

Следователи нашли и другие нарушения.

«По указанию обвиняемого, администрацией Сурска были приняты жилые помещения в многоквартирных домах с нарушениями требований Положения о признании помещения жилым», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.



Следствие продолжается. Сейчас Геннадий Березин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он покинул пост главы администрации Городищенского района в сентябре 2017 года в связи с истечением срока контракта.

Напомним, что о проблеме с жильем для переселенцев из ветхих и аварийных домов в Сурске стало известно после серии публикаций информагентства «Пенза-Пресс» и репортажей телеканала «Экспресс».

Общество

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