Экс-директора птицефабрики оштрафовали на 200 тыс руб за сокрытие денег

В Пензенской области бывшего генерального директора «Белинской птицефабрики» признали виновным в сокрытии денег организации, за счет которых нужно было оплатить налоги.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, генеральный директор ООО «Белинская птицефабрика» с февраля по ноябрь 2016 года, зная о наличии задолженности по налогам, утаил более 8 млн 700 тысяч рублей, принадлежащие организации, за счет которых нужно было оплатить долги.

Суд назначил мужчине штраф 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».