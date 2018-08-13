Экс-директор МУПа не смог отстоять в суде невиновность за обман пензенцев

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13 августа 2018, 12:04Криминал
Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, которым признали законным постановление заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора о привлечении бывшего директора МУПа к административной ответственности.
Установлено, что собственники помещений многоквартирного дома №12 в поселке Нефтяник утвердили условия договора по содержанию общего имущества с МУП «Заря». Собрание было проведено в 2015 году. Размер платы составил 14 р. за 1 кв.м. общей площади в месяц, и он не менялся.
«Вопреки требованиям действующего законодательства в квитанциях за услуги по содержанию и ремонту общего имущества за июнь-декабрь 2017 года отдельными строками была выставлена плата за вывоз крупногабаритного мусора. Это требование включили неправомерно. Мужчину, который на тот момент являлся директором МУПа, оштрафовали на 10 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Мужчина не согласился с этим и подал жалобы сначала в районный, потом в областной суды. По его словам, на момент вынесения постановления он уже не был директором предприятия, кроме того, в 2018 году был произведен перерасчет за предоставленные услуги.
Однако, изучив доводы жалоб, суды оставили их без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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