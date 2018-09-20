Экс-депутат Георгий Тюрин получил реальный срок

В Пензе суд вынес приговор бывшему депутату Пензенской городской Думы Георгию Тюрину. Напомним, по версии следствия, он, используя политический авторитет, убедил предпринимателя передать ему миллион рублей и пытался оформить на себя земельный участок стоимостью более 20 миллионов рублей.

За это, как выяснило следствие, он обещал помочь бизнесмену с разрешением на незаконную стройку. В обоих случаях он пытался использовать свой политический авторитет, служебные полномочия. Гособвинение запросило у суда реальный срок.

«С учетом исследованных обстоятельств, гособвинение ориентировало суд на вынесение обвинительного приговора и назначение наказания в виде лишения свободны на шесть лет в исправительной колонии общего режима», - сказал старший прокурор отдела государственных обвинителей главного судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Ганюхин.

На скамью подсудимых экс-депутата доставили из следственного изолятора. Там он находился с начала мая 2017 года. Он держался на оглашении приговора, который длился более четырех часов, довольно бойко. Спокойно покачивался, когда представитель закона несколько минут перечислял его многочисленные земельные участки и даже возражал судье на его стандартный вопрос о понимании приговора.

Рядом - в зале суда - второй участник дела, адвокат, которого обвиняют в пособничестве покушения на мошенничество. Редкий случай, когда судья по оглашении приговора поделился впечатлениями от громкого дела. Свою вину Георгий Тюрин изначально не признавал.

«Он почувствовал себя местным царьком, одна его фраза «Город наш. Я здесь все решаю, мне за это ничего не будет», брошенная им невзначай, характеризует сложившееся его мнение о вседозволенности и безнаказанности», - сказал судья Первомайского районного суда Пензы Сергей Погодин.

В итоге Георгия Тюрина приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. В срок из расчета сутки за полтора засчитано и его пребывание в следственном изоляторе. Его адвокату суд назначил два года лишения свободы. Обоим надели наручники и вывели из зала суда.

Георгию Тюрину также придется заплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Кроме того, приговором суда на протяжении двух лет ему запрещено занимать государственные должности. Решение суда пока не вступило в законную силу.