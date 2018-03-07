Пензенскому экспертно-криминалистическому центру исполнилось 79 лет

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07 марта 2018, 19:56Общество
Российской криминалистике исполнилось 99 лет, пензенской - 79. За эти годы она много раз доказывала свою эффективность. Сегодня в регионе работу этого направления обеспечивают 127 сотрудников.
Конкретный пример работы - ствол от ружья. Злоумышленник стер номер, но специалисты, используя свои знания в области химии, смогут его восстановить. И это поможет в раскрытии дела.
В зависимости от вида экспертизы ее проводит тот или иной отдел. Например, в отделе экспертиз материалов, веществ и изделий проверяются наркотики, топливо, металлы и сплавы, всего с десяток различных исследований. Сотрудник отдела Андрей Кравченко работает с оружием.
«Было нападение на торговую точку с использованием огнестрельного оружия, и мне необходимо будет установить - стреляли из него или нет», - сказал он.
Все виды экспертиз - важны. И порой какая-нибудь неприглядная, на первый взгляд, мелочь может сыграть решающую роль. Например, в 2010 году, когда был взорван вход в телерадиокомпанию «Экспресс», решающую роль сыграла анонимная записка от организатора. Эксперты смогли ее правильно прочитать.
«Брались примеры почерка всех студентов во всех институтах, которых было более десяти тысяч, и мы устанавливали совпадение с определенным человеком», - рассказал начальник отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Вадим Сатыренко.
Конечно, самая известная простому обывателю процедура - снятие отпечатков пальцев. Благодаря ней раскрывается множество преступлений. Сегодня база с отпечатками хранится как в бумажном, так и в электронном виде.
«В настоящее время в систему заведено более 700 тысяч дактилоскопических карт и свыше 18 тысяч следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений», - сказал начальник отдела экспертно-криминалистических учетов ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Александр Повалишев.
Залог успешной работы - техническое оснащение. Не так давно в ЭКЦ поступил новый микроскоп стоимостью восемь миллионов рублей. На нем уже провели четыре десятка различных экспертиз.
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