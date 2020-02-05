Егор Крид прогулялся по Нижнему Новгороду в маске

Певец, уроженец Пензы Егор Крид решил защитить свой организм от вирусов во время прогулки по Нижнему Новгороду.

Исполнитель надел на лицо медицинскую маску и сфотографировался в лифте перед тем, как выходить на улицу.

Фанаты предположили в комментариях, что таким образом он может не только защититься от инфекций, но и от навящивых поклонников, которые попросту не узнают Егора Крида.

Стоит напомнить, что ношение маски на открытых пространствах не очень эффективно. Сотрудники Роспотребнадзора по Пензенской области рекомендуют надевать их в людных местах в закрытых помещениях и менять раз в три часа, пишет ИА «Пенза-Пресс».