Егор Крид прогулялся по Нижнему Новгороду в маске

05 февраля 2020, 17:37Общество
Певец, уроженец Пензы Егор Крид решил защитить свой организм от вирусов во время прогулки по Нижнему Новгороду.
Исполнитель надел на лицо медицинскую маску и сфотографировался в лифте перед тем, как выходить на улицу.
Фанаты предположили в комментариях, что таким образом он может не только защититься от инфекций, но и от навящивых поклонников, которые попросту не узнают Егора Крида.
Стоит напомнить, что ношение маски на открытых пространствах не очень эффективно. Сотрудники Роспотребнадзора по Пензенской области рекомендуют надевать их в людных местах в закрытых помещениях и менять раз в три часа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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