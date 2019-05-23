Егор Крид попросил не переживать о его налоговых долгах

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29 мая 2019, 16:38Общество
Уроженец Пензы, певец Егор Крид обратился к работникам налоговой службы на своей странице в соцсети Instagram.
«Уважаемая Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами не в курсе того, что вы меня ищете... Если что, я в Анталии, но скоро буду в Москве. «Уважаемые» СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегда оплачиваются в полном объеме», - написал он.
Напомним, ранее в СМИ муссировались слухи о том, что Егора Крида по Москве разыскивали приставы якобы из-за того, что певец не заплатил транспортный налог в 278 тысяч рублей. На сумму уже набежали пени – около 30 тысяч рублей, в итоге долг составил почти 300 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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