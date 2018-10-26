26 октября 2018, 16:36Общество

Егор Крид подарил пензенской школе искусств синтезатор

Уроженец Пензы Егор Булаткин, известный как популярный певец Егор Крид, сделал подарок детской школе искусств родного города.

Об этом сообщила 26 октября на своей страничке в Facebook начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

«Радостные эмоции и благодарность популярному исполнителю, нашему земляку Егору Криду за приятный подарок для самых юных воспитанников ДШИ «Гармония». Малыши - в восторге!» - написала она.

Благодарность артисту, а также его родителям, за то, что вырастили такого сына, выразил пензенский депутат Жиганша Туктаров.

«Гордость берет за Сурский край! Какие талантливые и отзывчивые люди у нас живут», - прокомментировал он пост Веры Фейгиной.

Напомним, Егор Крид не так давно приезжал в родной город, где выступил с первым сольным концертом. Накануне своего выступления он навестил ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0/100011371940439

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