Егор Крид подарил пензенской школе искусств синтезатор

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26 октября 2018, 16:36Общество
Уроженец Пензы Егор Булаткин, известный как популярный певец Егор Крид, сделал подарок детской школе искусств родного города.
Об этом сообщила 26 октября на своей страничке в Facebook начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.
«Радостные эмоции и благодарность популярному исполнителю, нашему земляку Егору Криду за приятный подарок для самых юных воспитанников ДШИ «Гармония». Малыши - в восторге!» - написала она.
Благодарность артисту, а также его родителям, за то, что вырастили такого сына, выразил пензенский депутат Жиганша Туктаров.
«Гордость берет за Сурский край! Какие талантливые и отзывчивые люди у нас живут», - прокомментировал он пост Веры Фейгиной.
Напомним, Егор Крид не так давно приезжал в родной город, где выступил с первым сольным концертом. Накануне своего выступления он навестил ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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