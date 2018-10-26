Егор Крид подарил пензенской школе искусств синтезатор

Об этом сообщила 26 октября на своей страничке в Facebook начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

«Радостные эмоции и благодарность популярному исполнителю, нашему земляку Егору Криду за приятный подарок для самых юных воспитанников ДШИ «Гармония». Малыши - в восторге!» - написала она.

Благодарность артисту, а также его родителям, за то, что вырастили такого сына, выразил пензенский депутат Жиганша Туктаров.

«Гордость берет за Сурский край! Какие талантливые и отзывчивые люди у нас живут», - прокомментировал он пост Веры Фейгиной.

Напомним, Егор Крид не так давно приезжал в родной город, где выступил с первым сольным концертом. Накануне своего выступления он навестил ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда», пишет ИА «Пенза-Пресс».