Егор Крид накормил нуждающихся в Дубае

Уроженец Пензы, рэпер Егор Крид отправился в Дубай и показал в своем Instagram-аккаунте обратную сторону этого богатого города.

Артист опубликовал на своей странице видеозапись, где он вместе с помощниками раздает еду и воду бедным.

«Несколько недель назад мы привезли много еды и воды нуждающимся. Я реально был удивлен огромным очередям, тем более в Объединенных Арабских Эмиратах. Друзья, делайте больше добрых дел, помогайте, дарите любовь, делитесь! Это же так кайфово - делать кого-то чуточку счастливее. Знаю, порой это непросто, но ваш шаг навстречу может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, а иногда даже спасти! Берегите себя», - написал Егор Крид под роликом.

Пользователи в комментариях отметили, что рэпер совершил достойный поступок. «В который раз удостоверилась в том, что Егор – человек с большой душой», «Поступок настоящего мужчины», «Пример для нас», «Гордость берет за таких артистов, молодец!» - писали подписчики.

Напомним, Егор Крид ранее навещал ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда». Он вручил ребятам подарки и пообщался с каждым желающим. Также рэперподарил пензенской школе искусств синтезатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».