«Едва не сломала зуб». Пензячка купила маффин с ветками

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05 ноября 2019, 12:34Общество
Жительница Пензы рассказала в Сети о маффине с необычной начинкой.
Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что купила лакомство в магазине на Южной поляне.
«Купила маффин с черной смородиной. На работе начала есть его и едва не сломала зуб. В выпечке оказалась ветка от дерева. Уважаемые пекари, поменяйте название продукта на «Маффин с ветками», - добавила автор поста.
Пользователи в комментариях посоветовали женщине отнести выпечку обратно в магазин и предъявить претензию либо обратиться в управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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