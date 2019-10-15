Едва не сбил ребенка. Пензенцы обсуждают промчавшуюся по «зебре» иномарку

Автор поста в группе соцсети «ВКонтакте» рассказал, что инцидент произошел примерно в 17:30 на улице Куйбышева. Мальчик прошел половину пешеходного перехода и остановился, чтобы убедиться в том, что его пропускают, в этот момент по второй полосе быстро проехала иномарка.

«Я еле успел посигналить, чтобы парень привлечь внимание парня к опасности», - добавил мужчина, прикрепив видеозапись.

Пользователи в комментариях начали спорить. Одни утверждали, что водитель иномарки не пропустил пешехода из-за своей невнимательности, а другие, что ребенка было не видно, к тому же он, по их словам, разговаривал по телефону.

«Всегда хотел знать, о чем думают такие водители. Как будто водитель на первой полосе просто так решил встать перед пешеходным переходом» - написал Максим.

«Нечего в таких случаях по телефону болтать и в наушниках ходить. Сами пешеходы наглеют. Не думают о своей безопасности», - отметил Александр.

«Так и знал, что кто-то напишет такой комментарий. Парень все правильно делал, прошел одну полосу, увидел, что машины не пропускают, стоял и ждал, не перебегал дорогу сломя голову, смотрел по сторонам, а вот как водитель его не заметил – большой вопрос», - ответил ему Максим.

«Сейчас осень, пешеходов плохо видно, нужно быть внимательнее. Нужно оставаться людьми в любом случае и останавливаться перед пешеходами, чтобы убедиться в безопасности маневра», - подчеркнула Надежда.

«Не понимаю, как водитель мог не заметить парня, он стоял же ждал там, его видно было, просто глупость и невнимательность», - возмутился Сергей.

Пользователи посоветовали автору поста отправить видеозапись в управление ГИБДД.

Напомним, водителям, которые не пропустили людей на пешеходном переходе, может грозить штраф - до 2500 рублей. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, им необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами, чтобы убедиться в том, что никто не собирается перейти дорогу, пишет ИА «Пенза-Пресс».