Единственный выжил. Пензенцы ищут дом крошечному щенку

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03 июня 2019, 09:32Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом щенке с голубыми глазками, который выжил после того, как его безжалостно выбросили в закрытой коробке.
«Его братья умерли в первые дни, а малыш выжил. Отсюда и получил свое имя - Леонардо, в честь голливудского актера. Его выхаживали и откармливали стразу две наши работницы: Даша и Нина. Из слепого червячка Лео превратился в маленького голубоглазого обольстителя. Очень хочет домой и ждет встречи с хозяином», - написали волонтеры вгруппе соцсети «ВКонтакте».
Узнать о том, как стать хозяином этом милому малышу, можно здесь.
Напомним, сотрудники фонда нашли возле центра «Питомец» коробку, перемотанную скотчем, с крошечными щенками, которые находились в тяжелом состоянии, им полностью перекрыли воздух, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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