28 мая 2019, 15:57Бизнесновости

Единороссы проверят состояние детских площадок

До конца июня 2019 года активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проверят состояние детских площадок в 85 регионах.

«В связи с многочисленными случаями травматизма в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают пользователи социальных сетей, мы начали проверки состояния детских площадок в регионах России. Наши активисты оценят соответствие объектов нормативам и их безопасность для жизни и здоровья детей. Мы будем обращаться в администрации муниципалитетов, управляющие компании и товарищества собственников недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на контроль. В том случае, если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры», - рассказала координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

Предметом проверки станут: состояние покрытия на детских площадках, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждений, состояние деревянных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а также наличие освещения и информационных стендов о правилах пользования площадкой.

Бизнесновости
просмотров 74

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/5/23/v-edinoj-rossii-proveryat-sostoyanie-detskih-ploshadok-po-vsej-rossii/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ