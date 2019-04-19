Единороссы проверили качество питания в пензенских школах и детсадах

В Пензе в рамках партпроектов «Народный контроль» и «Крепкая семья» депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания проверили качество питания в детских садах и школах региона.

Сначала партийцы посетили образовательное учреждение №71. Они проверили журнал учета и медицинские книжки сотрудников столовой. Также осмотрели пищевой блок. Нарушений выявлено не было. Депутаты отметили, что меню в образовательном учреждении меняется раз в две недели.

«Школьникам предлагаются салаты, соки, напитки из свежих фруктов. Здесь вполне сбалансированное и хорошее питание», - отметила руководитель организации общественного питания школы №71 города Пензы Ольга Шептунова.

Кроме того, депутаты посетили детский сад №71. В результате проверки они также не обнаружили нарушений.

«Сегодня вопрос обеспечения детей горячим питанием вынесен на федеральную повестку. Мы находимся в парадигме, которую вчера озвучил Сергей Неверов о том, что горячее питание должно присутствовать во всех школьных и дошкольных учреждениях на территории нашей страны», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков.