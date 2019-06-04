Единороссы предложили предоставить льготу на спортсекции для детей

В «Единой России» предложили Минфину предусмотреть социальные налоговые вычеты за оплату спортивных секций и покупку спортинвентаря для детей.

Члены партии «Единая Россия» выступили с инициативой предоставить жителям страны льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий инвентаря.

Предлагается предусмотреть социальные налоговые вычеты. Инициативу направили в Министерство финансов РФ. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Еще в прошлом году Президент Владимир Путин поручил до 10 сентября 2018 года разработать возможность получения налогового вычета за оплату абонементов в спортивные секции и клубы для налогоплательщиков, однако эта мера до сих пор не действует. К рассмотрению в правительстве готовится пакет поправок в статью 219 Налогового кодекса РФ, которыми, в частности, предлагается компенсировать часть затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако в текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем Минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта – это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения», – рассказала Ольга Окунева.

Также парламентарий подчеркнула, что важно предусмотреть в документе возможность получения налогового вычета при приобретении спортинвентаря для детей.

«Учитывая, что покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий тем или иным видом спорта, также требует от родителей значительных финансовых вложений, мы считаем целесообразным включение в законопроект данной категории», - пояснила она.

«Указом Президента России 2018-2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства. Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения», - заключила координатор партпроекта.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет отдается созданию условий для благополучного детства, формированию и реализации программы мероприятий «Десятилетия детства». Также уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ.

Под контролем партпроекта - и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.