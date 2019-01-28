Единороссы предложат расширить критерии реестра проблемных домов

Предложения, подготовленные по результатам сверки реестров проблемных объектов в регионах, в ближайшее время направят на имя главы профильного ведомства Владимира Якушева.

По его словам, складывается ситуация, когда регион или муниципалитет должен включить тот или иной объект в реестр проблемных по определенным критериям.

«Однако зачастую объекты не попадают в реестр из-за нежелания региональных или муниципальных властей, которые фактически пытаются замалчивать масштабы проблемы. В этой связи рабочая группа будет настаивать на пересмотре критериев попадания жилых объектов в реестр проблемных. В реестр сейчас попадают далеко не все объекты, и, как следствие, механизм их достройки зачастую не прорабатывается. Между тем, таких объектов, продажи квартир в которых велись не по договорам долевого участия, большое количество. Из-за этого у нас и идет постоянное расхождение в данных рабочей группы и Министерства строительства и ЖКХ», - пояснил Александр Якубовский.

Он отметил, что с целью выявления всех проблемных объектов строительства рабочая группа проведет выездные мониторинги в регионах и обсудит с представителями субъектов РФ выработку дорожных карт по решению проблем дольщиков.

Еще одна проблема, требующая решения, – нехватка документов, необходимых для завершения строительства проблемных объектов. По словам Александра Якубовского, зачастую бывает, что при вопросе о достройке домов прежняя компания-застройщик все свои разрешительные документы, в том числе - разрешительные условия и проектно-сметную документацию, либо просто уничтожает, либо начинает препятствовать их передаче.

«И тем самым дольщики фактически не могут продлить разрешение на строительство. Здесь необходимо понимать позицию Минстроя, потому что для таких объектов, на мой взгляд, продление разрешения на строительство должно быть в облегченном порядке», – сообщил он.