Единороссы наградили участников конкурса «Воспитатели России»

Секретарь железнодорожного местного отделения партии «Единая Россия» Олег Куроедов наградил участников и победителей конкурса, а также вручил им почетные грамоты и благодарности от секретаря регионального отделения партии Валерия Лидина.

«Хочется выразить слова благодарности тем, кто принял участие в конкурсе. Продолжайте совершенствоваться, идите вперед! А победителям желаю удачно выступить на федеральном уровне. Вы – самые лучшие, вам есть чем удивить членов жюри», - сказал он.

На региональный этап конкурса было отобрано 44 работы педагогов дошкольного образования области, 19 сентября жюри выбрало победителей в шести номинациях.