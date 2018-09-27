Единороссы наградили участников конкурса «Воспитатели России»

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27 сентября 2018, 15:16Общество
В Пензенской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Секретарь железнодорожного местного отделения партии «Единая Россия» Олег Куроедов наградил участников и победителей конкурса, а также вручил им почетные грамоты и благодарности от секретаря регионального отделения партии Валерия Лидина.
«Хочется выразить слова благодарности тем, кто принял участие в конкурсе. Продолжайте совершенствоваться, идите вперед! А победителям желаю удачно выступить на федеральном уровне. Вы – самые лучшие, вам есть чем удивить членов жюри», - сказал он.
На региональный этап конкурса было отобрано 44 работы педагогов дошкольного образования области, 19 сентября жюри выбрало победителей в шести номинациях.
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