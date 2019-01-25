Единороссы будут настаивать на продолжении благоустройства дворов в регионах

В «Единой России» будут настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Об этом заявил координатор партпроекта «Городская среда», зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Люди по всей России активно участвовали в открытом голосовании, выбирая дворы, которые необходимо благоустроить, возлагали большие надежды на продолжение данной программы, поскольку осталось еще много неохваченных объектов. Ни в коем случае нельзя обмануть их ожидания. «Единая Россия» приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить объемы федерального финансирования при благоустройстве дворовых территорий на 2020-2021 годы», – подчеркнул он.

Павел Качкаев напомнил о том, что в прошлом году в партии отстояли действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек, а также на благоустройство населенных пунктов, в которых проживает более одной тысячи человек.

Также он отметил, что объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году был увеличен почти в два раза и составил 41,2 млрд рублей.

«Комфортная городская среда» – одна из самых масштабных действующих государственных программ, в рамках которой реализуется огромный спектр социально значимых направлений. Приоритетным является благоустройство общественных пространств, дворов в небольших населенных пунктах и городах. И партия неоднократно заявляла о важности ее продолжения», – считает политик.

Координатор партийного проекта «Городкая Среда» в Пензе, мэр Виктор Кувайцев, отметил, что в марте прошло народное голосование по определению общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды». Пензенцы выбрали Набережную реки Суры, всего в голосовании приняли участие более 30 тысяч человек.

Также в рамках программы благоустроили четыре дворовые территории, где расположено 13 домов и проживает более 3 тыс. жителей, 18 тыс. кв. м. территорий покрыто асфальтом.

«Нужно сделать все для того, чтобы «Единая Россия» была партией народа, отражала интересы людей, вовлекала их в свою деятельность. У нас в городе проект по поддержке инициатив граждан реализуется уже три года, он набирает обороты. Это говорит о том, что он востребован, люди видят результат. Говоря о комфортной городской среде, надо учитывать, что она должна формироваться с учетом пожеланий самих жителей и с их участием. Здесь инициативное бюджетирование должно присутствовать и рациональное расходование средств», - подчеркнул Виктор Кувайцев.