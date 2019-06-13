Единоросс оплатил поездку ребенка на операцию в Москву

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13 июня 2019, 15:01Общество
Кузнечанка Ольга Нестерова обратилась в общественную приемную Кузнецкого городского местного отделения партии «Единая Россия» за помощью.
Женщина рассказала, что ее маленькой дочке необходима дорогостоящая операция в Москве. Сама процедура будет бесплатной. Требовались деньги на проживание мамы малышки и питания.
После обсуждения вопроса Сергей Есяков решил помочь семье. 11 июня он перечислил необходимые средства на счет матери девочки.
«Стоит отметить, что в ходе приема главе семьи Нестеровых секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного Собрания области Владимир Кириллов предложил вакансию крановщика в одну из крупных строительных компаний в Кузнецке, так как мужчина долгое время не мог найти работу. Теперь у семьи есть реальная возможность поправить свое материальное положение», - добавили в пресс-службе «Единой России».
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