04 апреля 2017, 17:19Политика «Единая Россия» запустила в соцсетях голосование по отбору тем для дебатов «Единая Россия» запустила в соцсетях голосование по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в органы государственной власти и местного самоуправления.

Проголосовать можно на страничках групп региональных отделений партии в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Первые дебаты стартуют 8 апреля и завершатся 21 мая. Региональные оргкомитеты будут в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов.

«Мы считаем важным спросить у жителей регионов, по каким вопросам они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь. Избиратели в интернете смогут высказать свое мнение по поводу актуальных тем для своего региона. Ведь голосование по отбору кандидатов от Партии, которое пройдет 28 мая, будет открытым, в нем смогут принять участие все избиратели. Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей региона, что предлагают для их решения», – отметил заместитель секретаря, руководитель исполкома Пензенского регионального отделения партии «Единой России» Юрий Дворянинов.

По его словам, неправильно ограничивать выбор или навязывать какие-то вопросы для обсуждения.

«Партия заинтересована в том, чтобы в регионах предварительное голосование проходило максимально открыто и конкурентно. Это значит, что жители регионов должны получить подробные ответы на те вопросы, которые их реально волнуют. От этого напрямую зависит количество избирателей, которые примут участие в предварительном голосовании, а это в свою очередь повлияет на качество отбора кандидатов, которых партия выдвинет на выборы. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в перечень тем, по которым пройдут дебаты кандидатов», - подчеркнул Юрий Дворянинов.

Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. «Единая Россия» единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

Принять участие в опросе вы можете в группах Единная Россия Пенза в социальной сети контакт или оставить свои предложения по темам дебатов в коментариях пройдя по ссылке:

https://vk.com/erpenza?w=wall-39655865_6515,

https://www.facebook.com/edinrosspenza/posts/1899030273709223.

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