«Единая Россия» проведет партийную конференцию по обновлению

«Единая Россия» проведет в мае партийную конференцию, на которой будут обсуждаться обновление партии и ее участие в реализации послания президента Федеральному Собранию. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

«18 – 19 мая планируется проведение партийной конференции в формате расширенного заседания высшего и генерального советов партии. Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям. Первое – это обновление партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к единому дню голосования. И второе – участие партии в реализации послания президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью», – рассказал Андрей Турчак.

По его словам, в рамках расширенного заседания ВСГС пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в законодательных собраниях субъектов, руководителей межрегиональных координационных советов, депутатов Государственной Думы.

«Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции – проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлениям», – пояснил он.

Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, Андрей Турчак назвал обновление и развитие партии на ближайшие годы, вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии, повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды, реализация послания президента.

«Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро Партии», – сказал он.

Андрей Турчак также указал на то, что эффект от содержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивным фоном для выборных кампаний 2018 года.

«Поэтому и региональные дискуссии, и конференция пройдут в период подготовки к предварительному голосованию», – отметил секретарь Генсовета «Единой России».